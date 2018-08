CARACAS – Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana (Fefarven), denunció que esa industria venezolana se mantiene operativa en apenas 21%, cifra que podría reducirse como consecuencia de las nuevas estructuras de costos que generará el aumento salarial decretado la semana pasada por el Ejecutivo.

Indicó el vocero del gremio que para los farmacéuticos la nueva modalidad de adquisición de divisas es bastante grave, pues se está trabajando a dólar libre y alertó que aunque el aumento del Impuesto al Valor Agregado a 16% no incidirá en el precio de los medicamentos, si afectará otros rubros como, cosméticos e higiene personal.

Ante el panorama nacional, el sector farmacia propuso al gobierno nacional una liquidación especial para la compra y adquisición de insumos, de lo contrario, los costos incidirá sobremanera y deberán trasladarlos al precio final de los medicamentos.

Autoabastecimiento parcial

Por su parte el Ministro de Salud, Carlos Alvarado, insistió que el país puede producir 60% de los medicamentos que demanda la población con el rescate de la producción nacional a través del llamado conglomerado farmacéutico del Estado venezolano.

Destacó que con el apoyo de Espromed Bio, Quimbiotec, Profármaco y Laboratorios Miranda, si puede solventarse la situación de este sector productivo, al que habría que sumarle el Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (Sefar) que opera como almacén y distribuidor de las medicinas adquiridas por el Estado.

Según el ministro, hay un autoabastecimiento parcial al que debe sumársele los acuerdos en materia de sanitaria con Cuba, China y Rusia, mediante los cuales suministrarán materia prima a Venezuela para lograr que las empresas nacionales funcionen a su total capacidad operativa.

Entre los planteamientos que formula, insiste en mejora la logística y personal para que las medicinas fluyan de forma expedita a través del sistema 0800 Salud y propone además, que las medicinas sean distribuidas a las farmacias comunitarias.

Indicó que el sistema telefónico asociado al carnet de la patria seguirá funcionando, pero la medicina llegará a una farmacia comunitaria para tener una mejor supervisión y frecuencia.

Motor que no arrancó

Edgar Capriles, ex presidente de Corposalud Aragua, denunció que es un mecanismo de exclusión porque sólo brinda ayuda a quienes poseen carnet de la patria y para males, los medicamentos no se consiguen de manera regular, pero igualmente al no contar con las medicinas, el proyecto tiende a fracasar.

Dijo que la falta de medicamentos está vinculada con la deuda que tiene el gobierno con proveedores de tecnología y de la industria farmacéutica, lo que corrobora la falta de previsión y desinterés del Ministerio.

Alertó Capriles que mientras se siga con la visión ideologizada de la salud, el gobierno va a seguir fracasando y descartó que actualmente pueda funcionar algún plan, porque hasta ahora el Ministerio pretendió ensamblar algunos medicamentos y no han podido elaborarlos, además Quimbiotec dejó de funcionar.

Vale recordar que el sector farmacéutico está plegado al paro que mantiene el gremio de la salud desde hace más de 65 días, en el que exigen un aumento salarial que cubra la canasta básica, dotación de medicinas e insumos, al igual que el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria en el país.