(ANSA-AP) – ROMA, 25 AGO – Un sedicenne è morto e un ragazzo di 18 anni è in gravi condizioni dopo una sparatoria avvenuta vicino a una scuola superiore a Fairfield, città della California nella contea di Solano, a circa un’ora da San Francisco. Secondo la polizia, che ha arrestato due persone, sarebbe stato un conflitto tra bande rivali. Uno degli arrestati ha cercato di scappare nella palestra della Armijo High School, confondendosi tra le centinaia di persone, circa 500 tra genitori e studenti, che erano a scuola per un’iniziativa nel campo di football e che poi si sono spostate lì per cercare rifugio. L’altro è stato fermato a casa, in un quartiere vicino. Al momento i due non sono stati identificati e non si cercano altre persone. I poliziotti sono arrivati nella scuola verso le 17 dopo le segnalazioni di colpi di arma da fuoco sentiti nella zona. Le due vittime sono state portate in ospedale: il sedicenne è morto lì, per l’aggravarsi delle condizioni. L’altro è in condizioni critiche.