(ANSA) – ROMA, 25 AGO – Con la qualificazione di Stefano Travaglia e Federico Gaio e il ripescaggio di Lorenzo Sonego come lucky loser sale a 8 il numero degli azzurri nel main draw degli US Open, quarto e ultimo Slam della stagione al via lunedì 27 agosto a Flushing Meadows. Nel terzo e ultimo turno delle qualificazioni Travaglia ha sconfitto 6-4 6-0 il dominicano Victor Estrella Burgos, mentre Gaio ha superato 6-7 6-3 7-6 l’argentino Marco Trungelliti. Lorenzo Giustino ha ceduto per 7-5 6-4 all’austriaco Dennis Novak; Sonego, sconfitto 6-4 7-6 dallo statunitense Colin Altamirano, è rientrato in tabellone visti i ritiri a tabellone già compilato di Pablo Cuevas e Jared Donaldson. Gli azzurri ammessi di diritto al main draw sono Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Andreas Seppi, Matteo Berrettini e Paolo Lorenzi. Nessuna delle 5 azzurre in gara (Martina Trevisan, Jasmine Paolini, Jessica Pieri, Deborah Chiesa e Martina Di Giuseppe) ha superato le qualificazioni pertanto l’unica ad essere presente in tabellone è Camila Giorgi.