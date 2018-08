(ANSA) – ROMA, 25 AGO – L’amministrazione Trump ha deciso di tagliare più di 200 milioni di dollari stanziati per progetti di aiuti economici a Gaza e nella Cisgiordania, destinandoli ad altro (non specificato). Come riferisce la Bbc on line, un funzionario del Dipartimento di Stato ha detto che la decisione è stata presa dopo una revisione fatta per “assicurare che questi fondi siano spesi in accordo con gli interessi nazionali degli Stati Uniti”. Come riferisce il sito di Al Jazeera, l’Organizzazione per la liberazione della Palestina ha denunciato la decisione dell’amministrazione Trump “un ricatto a buon mercato usato come strumento politico. Il popolo palestinese e la leadership non si faranno intimidire e non soccomberanno”. La novità segue la tensione e le proteste scoppiate nelle settimane scorse nel Medi Oriente, dopo i severi tagli al bilancio dell’Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei rifugiati palestinesi, a causa della sospensione dei finanziamenti americani per un valore di circa 300 milioni di dollari.