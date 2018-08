(ANSA) – ROMA, 25 AGO – Stagione a rischio per il centrocampista del Bayern Monaco Kingsley Coman: il francese si è gravemente infortunato ieri sera durante l’anticipo della prima giornata della Bundesliga contro l’Hoffenheim vinta dai bavaresi 3-1. Il 22enne ha riportato la lesione del legamento della caviglia sinistra e dovrà rimanere fermo diverse settimane come ha annunciato il club tedesco sul suo account twitter, aggiungendo che Coman “dovrà essere operato”. L’ex giocatore della Juventus si è infortunato in seguito ad un brutto intervento del difensore dell’Hoffenheim Nico Schulz. Lo scorso campionato il francese aveva subito un altro infortunio alla caviglia sinistra che lo aveva costretto a rinunciare ai Mondiali di Russia 2018.