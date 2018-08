(ANSA) – ROMA, 25 AGO – “Il gruppo azzurro di Montecitorio chiede di sapere quali siano le motivazioni che hanno portato alla revoca dei servizi di tutela, e chiede inoltre che il ministro Salvini intervenga al fine di evitare la revoca”. E’ quanto si legge in una nota che annuncia la presentazione di un’interrogazione parlamentare da parte del gruppo di Fi alla Camera, su iniziativa dei parlamentari Jole Santelli e Giorgio Mulé, in merito alla vicenda della scorta del Capitano Ultimo. “Con provvedimento a seguito di riunione tenuta il 31 luglio – si legge nel testo dell’atto di sindacato ispettivo – è stata disposta la revoca del servizio di tutela personale nei confronti del Colonnello Sergio De Caprio, a far data dal 3 settembre sarà pertanto revocato il servizio di tutela nei confronti del militare italiano”.