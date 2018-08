(ANSA) – ROMA, 25 AGO – Passo falso del Manchester City, fermato sull’1-1 dal Wolverhampton. Una partita acciuffata dalla formazione di Pep Guardiola grazie alla rete di Laporte (23′ st) che ha raggiunto il pari dopo che Boly al 13′ st aveva portato in vantaggio il Wolverhampton. Il Wolverhampton ha giocato a viso aperto, il City è invece apparso meno incisivo in attacco nonostante i due pali colpiti in sequenza da Aguero e Sterling.