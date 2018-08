(ANSA) – ROMA, 25 AGO – Per l’Ue “la musica è cambiata, non c’è più un governo schiavo e complice e difende gli interessi nazionali. C’è un bilancio che dovranno approvare all’unanimità? Il voto dell’Italia non c’è e non ci sarà” finché non si risolve il problema migranti. Lo afferma il vicepremier Matteo Salvini in diretta su Rainews24 da Pinzolo.