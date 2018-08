(ANSA) – MILANO, 25 AGO – Ci sono anche Radja Nainggolan e Joao Mario tra i 24 convocati del tecnico dell’Inter Luciano Spalletti per la gara contro il Torino di domani sera. Prima convocazione per il belga ex Roma dopo l’infortunio muscolare che lo teneva fuori dal 18 luglio scorso. Il portoghese, che ha rifiutato le offerte di mercato e sembra destinato a rimanere in nerazzurro, aveva saltato la sfida col Sassuolo per affaticamento. I convocati: Handanovic, Padelli, Berni; Vrsaljko, De Vrij, Ranocchia, Asamoah, Miranda, Dalbert, D’Ambrosio, Skriniar; Gagliardini, Vecino, Nainggolan, Joao Mario, Borja Valero, Brozovic; Karamoh, Icardi, Lautaro, Keita, Politano, Perisic e Candreva.