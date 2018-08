(ANSA) – PARIGI, 25 AGO – Tutto facile per il Paris SG contro l’Angers nel match di oggi della 3/a giornata di Ligue 1. La squadra della capitale è stata schierata dal tecnico Thomas Tuchel con un inedito 3-4-3 senza Buffon tra i pali (al suo posto Areola, come annunciato proprio da Tuchel alla vigilia) e con l’ex romanista Marquinhos nell’inconsueta posizione di mediano, in coppia con Rabiot, mentre la difesa a tre era composta dal neo-acquisto Kehrer (sostituito da N’Soki a inizio ripresa), Thiago Silva e Kimpembe. Inutile dire che il tridente d’attacco era formato da Neymar, Cavani e Mbappè, con il brasiliano più portato a ispirare e gli altri due a concludere. Alla fine sono andati a segno tutti e tre: ad aprire le marcature è stato Cavani al 12′ pt su assist di O Ney, il rigore di Mangani ha dato il pari agli ospiti e si è andati al riposo sull’1-1. Nella ripresa reti di Mbappè dopo scambio con Di Maria e Neymar su passaggio di Mbappè. Ora il Psg guida la classifica a punteggio pieno, con 9 punti in 3 partite.