(ANSA) – ROMA, 25 AGO – “Non sono soddisfatto. Abbiamo fatto due partite discrete, ma con Napoli e Juventus non basta. Siamo stati troppo leggeri, abbiamo sbagliato dei passaggi semplici. Dovevamo fare di più”. E’ un Simone Inzaghi deluso quello che commenta la sconfitta della sua Lazio all’Allianz Stadium. “La partita è stata sbloccata da un gran gol di Pjanic, ma in determinate partite dobbiamo fare qualcosa di più”, aggiunge. Ma il subentrato Correa e Milinkovic Savic non potevano fare di più? “Penso che tutti debbano salire di condizione, è superfluo parlare di Milinkovic-Savic – risponde il tecnico -. Correa si sta integrando nel migliore dei modi. Non ci aspettavamo questo inizio, volevamo un calendario diverso. Dovevamo fare di più. Siamo stati discreti, nel secondo tempo abbiamo mosso palla, ma dovevamo fare di più”. “La condizione è fondamentale contro squadre come Napoli e Juventus – conclude -.Partiamo con due giornate di ritardo, non sono soddisfatto ma sono fiducioso. Ogni partita in Italia va giocata e vinta”.