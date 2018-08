(ANSA) – ROMA, 26 AGO – Il domenicale britannico Sunday Times afferma che il patron del Chelsea, l’oligarca russo Roman Abramovich, starebbe muovendosi per vendere il club londinese e avrebbe per questo contattato la banca d’affari americana Raine Group, che avrebbe valutato la società in due miliardi di sterline, un record assoluto. Fonti del Chelsea Fc, citate dai media, hanno poi smentito. Se confermato, il prezzo sarebbe più del triplo del record precedente, che per i media era del Manchester United, venduto nel 2006 a 790 milioni di sterline. La notizia giunge una settimana dopo che anche un altro top club della Premier League, il Liverpool, è stato oggetto di speculazioni circa un possibile takeover. Secondo la ricostruzione del Sunday Times, che finora però non ha trovato conferme ufficiali all’interno del club, la decisione di Abramovich si spiega con il mancato rinnovo del suo visto di soggiorno, che non gli consente di fare affari nel Regno Unito, nonostante nel frattempo abbia ottenuto la cittadinanza israeliana.