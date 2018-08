(ANSA) – NAPOLI, 26 AGO – Continua ad alzarsi il livello dello scontro tra il Napoli e il sindaco Luigi de Magistris. Il club ha acquistato pagine pubblicitarie su vari giornali – tra cui il Corriere della Sera e Il Mattino – per pubblicare il testo integrale della nota apparsa due giorni fa sul sito internet del Napoli, con un lungo e duro attacco al sindaco dal titolo “de Magistris, un sindaco inadeguato”. Nel testo si accusa il sindaco di “innumerevoli disastri amministrativi” e di “pulsione populistica”, dopo le polemiche nei confronti del patron Aurelio de Laurentiis. Il tutto in un clima di tensione nei rapporti tra la tifoseria e il presidente, confermato dallo sciopero del tifo attuato ieri sera dalle curve per tutto il primo tempo di Napoli-Milan, e dai successivi insulti al patron. La curva B ha poi invitato de Magistris a sedere tra gli ultras, dopo la decisione del primo cittadino di non sedersi più in tribuna d’onore viste le tensioni tra Comune e società.