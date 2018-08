(ANSA) – TORINO, 26 AGO – “La squadra è stata brava su molti aspetti anche se la frenesia a volte è nemica del risultato”. Questa l’analisi di Massimiliano Allegri dopo la vittoria della Juventus sulla Lazio, ottenuta con un 2-0 maturato con un gol per tempo: “Complimenti ai ragazzi e continuiamo cosí!” ha concluso il tecnico bianconero nel consueto tweet post partita. La vittoria ha permesso alla Juventus di isolarsi in testa alla classifica per un paio d’ore, prima di essere raggiunta dal Napoli.