(ANSA) – BRUXELLES, 26 AGO – “Accolgo con favore il fatto che sia stata trovata una soluzione e che i migranti a bordo della nave Diciotti siano in grado di sbarcare e ricevere l’assistenza di cui hanno bisogno”, e questo “grazie alla solidarietà attraverso le frontiere e le comunità”, ma “non possiamo sempre aspettare per questo tipo di solidarietà basata sulla buona volontà. Dobbiamo avere misure strutturali”. Così il commissario dell’Unione europea alla migrazione Dimitri Avramopoulos ha commentato all’ANSA lo sblocco della situazione per la nave della Guardia costiera ferma da giorni al porto di Catania con 150 migranti a bordo.