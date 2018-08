(ANSA-AP) – TEHERAN, 26 AGO – Il Parlamento iraniano ha votato il licenziamento del ministro delle finanze del governo moderato di Hassan Rohani, Masud Karbasian, accusato di non aver fatto abbastanza per aiutare l’economia e la valuta nazionale dopo il varo delle sanzioni americane contro Teheran. Il presidente del Parlamento, Ali Larijani, ha dichiarato che 137 dei 260 deputati hanno votato contro Karbasian. E’ il secondo attacco dell’assemblea al governo Rohani, che affronta in patria una crisi di credibilità, aumentata dopo l’uscita degli Stati Uniti dall’accordo sul nucleare del 2015. I primi di agosto fu licenziato, per via parlamentare, il ministro del lavoro Ali Raniei.