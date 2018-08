(ANSA) – NEW YORK, 25 AGO – Nuovo schiaffo della giustizia americana a Donald Trump e ai repubblicani. Il giudice federale Ketanji Brown Jackson ha bocciato gran parte dei tre ordini esecutivi, firmati dal presidente a maggio, per rendere più facili i licenziamenti dei dipendenti pubblici. La bocciatura rappresenta un duro colpo per i conservatori e i loro sforzi di limitare la rappresentanza sindacale nel settore pubblico. “Siamo lieti che la giustizia si sia mostrata d’accordo con noi sul fatto che il presidente si è spinto oltre la sua autorità, e sul fatto che la carriera apolitica dei dipendenti federali debba essere protetta da ordini esecutivi illegali e motivati dalla politica”, ha detto Sarah Suszczyk, co-presidente della coalizione dei sindacati nel settore pubblico.