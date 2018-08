(ANSA-AP) – ROMA, 26 AGO – Il ministro della difesa iraniano, Amir Hatami, è in visita in Siria per due giorni, impegnato in colloqui per promuovere la cooperazione tra le due nazioni, e dovrebbe incontrare il presidente Bashar Assad. Secondo la tv iraniana In inglese Press tv, Hatami auspica che l’Iran possa giocare “un ruolo produttivo” nella ricostruzione della Siria postbellica. Nella guerra civile che sta martoriando la Siria da sette anni, Teheran ha offerto un sostegno chiave ad Assad, inviando migliaia di consiglieri militari e milizie a sostegno delle forze armate. Israele ha espresso più volte preoccupazione per la crescente influenza dell’Iran in Siria. La visita del ministro della Difesa arriva mentre la Siria si prepara a un’offensiva militare nella provincia settentrionale di Idlib, ultima roccaforte dei ribelli e con una vasta presenza di Al Qaida.