(ANSA) – ROMA, 26 AGO – Incidente in partenza nel Gp del Belgio, prova del mondiale di Formula 1 che si disputa sul circuito di Spa. In fondo alla griglia, la McLaren di Fernando Alonso è stata tamponata in frenata dalla Renault di Nico Huelkenberg ed è decollata sopra la Sauber di Charles Leclerc prima di ricadere a terra alla prima curva. I piloti sono rimasti indenni e in pista è entrata la safety car. Nelle prime file Lewis Hamilton, al via dalla pole position, è stato presto superato dalla Ferrari di Sebastian Vettel, partito al suo fianco. Problemi per Kimi Raikkonen, costretto a rientrare ai box con una gomma forata.