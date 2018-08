(ANSA) – ROMA, 26 AGO – Il Gp 2018 di Silverstone del motomondiale non si correrà per le avverse condizioni meteo. Dopo una serie ripetuta di rinvii e la pioggia incessante che non ha mai smesso di scendere, la direzione corsa ha optato per l’annullamento del Gran Premio, su indicazione dei piloti.