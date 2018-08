(ANSA) – MILANO, 26 AGO – “Crediamo che l’amore sia l’unica risposta pacifica in un mondo che ancora ha difficoltà ad interpretare le diversità come un valore aggiunto”. Così l’artista e stilista Angelo Cruciani e l’attore Yang Shi annunciano la loro unione civile, celebrata a palazzo Reale, a Milano. Agli sposi, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha mandato una lettera per dire che “non è sempre facile esporre il proprio amore in pubblico e rendersi testimoni a favore dei diritti di tutti: voi lo fate e di certo rafforzerà un percorso civile che non deve mai considerarsi esaurito”. Angelo e Yang sono stati negli anni molto attivi per conquistare il diritto di unirsi civilmente: Cruciani da anni organizza i Flashmob del Milano Pride e nel 2016 ha ideato la manifestazione Svegliatitalia, che aveva portato in piazza un milione di persone. Per festeggiare la loro unione, Angelo e Yang si sono sposati per ben tre volte, con tre diverse funzioni: istituzionale, buddista e spirituale.