(ANSA) – ROMA, 26 AGO – “Il Ministro ha fatto marcia indietro ma la vergogna della Diciotti lascerà il segno. Stanotte i migranti sono finalmente scesi a terra e hanno raggiunto l’hotspot di Messina, come avvenuto in tante analoghe operazioni di salvataggio. I proclami capricciosi del ministro degli Interni non hanno bloccato nulla”. Lo scrive su Facebook l’ex premier Paolo Gentiloni. “Ma una nave della nostra Guardia costiera è stata prima tenuta fuori dal porto – dice Gentiloni – e poi costretta a trattenere a bordo le persone soccorse, ridotte ad ostaggi da una propaganda ignorante delle leggi italiane. Il Governo si è piegato alle scelte di un singolo Ministro, e l’Italia a furia di minacce è rimasta sola in Europa. “La situazione degli sbarchi, che da circa un anno e’ sotto controllo, viene drammatizzata a tavolino: serve un nemico, possibilmente straniero. Questo governo sta portando l’Italia ad essere sempre più sola e circondata da ostilità e fastidio. Speriamo bene”.