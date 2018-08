(ANSA) – ANCONA, 26 AGO – La Procura di Ancona conferirà domani al medico legale Marco Valsecchi l’incarico di eseguire l’autopsia sul corpo di Ana Anca, la badante romena di 61 anni trovata morta a terra in bagno nell’appartamento di una villetta a due piani in via San Gaspare ad Ancona dove assisteva la 91enne Maria Barca. L’anziana era stata rinvenuta ferita e svenuta nella cucina dell’abitazione. Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile diretta dal vice questore Carlo Pinto sotto il coordinamento del pm Valentina Bavai e del procuratore Monica Garulli che hanno aperto un fascicolo per omicidio. Per ora però l’ipotesi privilegiata dagli inquirenti è che si sia trattato di un doppio incidente: la badante sarebbe stata stroncata da un malore il 24 o il 25 agosto mentre la 91enne, rimasta sola, sarebbe a sua volta caduta e svenuta, ferendosi alla nuca, alle gambe al viso. L’autopsia, che potrebbe essere eseguita domani, aiuterà a chiarire l’accaduto. Intanto dalla Romania sono in arrivo ad Ancona i due figli della vittima.