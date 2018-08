(ANSA) – MILANO, 26 AGO – Fuori Lautaro Martinez e Keita, Nainggolan in panchina: sono le scelte del tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, per la gara contro il Torino, dopo il ko con il Sassuolo alla prima. In difesa torna Skriniar e De Vrij è preferito a Miranda, con Vrsaljko che farà il suo esordio stagionale dal primo minuto. Confermati a centrocampo Brozovic, Vecino e Asamoah, mentre in attacco insieme a Icardi ci saranno Politano e Perisic, con Lautaro e Keita che partiranno solo dalla panchina. Questa la formazione scelta da Spalletti: Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, De Vrij, D’Ambrosio; Vecino, Brozovic, Asamoah; Politano, Icardi, Perisic. Nel Torino, confermato il classico 3-5-2 di Walter Mazzarri, che fa affidamento sul bomber Andrea Belotti in coppia con Iago Falque. Resta in panchina invece Simone Zaza. A San Siro c’è voglia di riscatto anche da parte dei tifosi nerazzurri: sono attesi infatti circa 60mila spettatori per il primo appuntamento casalingo dell’Inter in questa stagione.