(ANSA) – VENEZIA, 26 AGO – Una serata evento per rendere omaggio al compositore che più di chiunque altro ha legato il suo nome e le sue opere al più grande teatro all’aperto del mondo. Così l’Arena di Verona, a coronamento del 96/a Festival lirico ha messo in scena Verdi Opera Night, nuovo allestimento della Fondazione Arena di Verona per presentare il meglio di Rigoletto, Il Trovatore e La Traviata, con l’impegno di tutte le forze artistiche e tecniche areniane, la direzione di Andrea Battistoni e 16 star del panorama lirico internazionale.