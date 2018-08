(ANSA) – TODI (PERUGIA), 26 AGO – E’ stato Renzo Baldinotti il protagonista assoluto del Memorial “Nando Rossi” di tiro a volo a cui quest’anno hanno preso parte in 800. Il tiratore toscano delle Fiamme Azzurre, 27 anni il 4 settembre, ha conquistato sia il Trofeo d’Argento intitolato al presidente del Coni Umbria e vicepresidente della Fitav scomparso nel 2008, sia la medaglia d’oro nella finale del Sei Nazioni sulle pedane del Tav Umbriaverde di Massa Martana. Per vincere il ‘Rossi’ Baldinotti ha polverizzato 98 piattelli, punteggio realizzato con il 48/50 nella prima delle ‘manche’ in programma e con il 50/50 della seconda. Alle sue spalle l’azzurro Massimo Fabbrizi, argento olimpico a Londra 2012, che ha chiuso con lo stesso punteggio di 98/100 realizzato, però, con due 49/50. Al terzo posto Riccardo Faccani di Alfonsine con 97/100. Nel 6 Nazioni Baldinotti si è imposto in finale per 43-39 contro il rappresentante di San Marino Gian Marco Berti.