(ANSA) – BERLINO, 27 AGO – Almeno una persona è morta e altre due sono rimaste ferite nel corso di una lite avvenuta tra “persone di diverse nazionalità” durante un festival di strada nella città tedesca di Chemnitz, nell’est del Paese. Alla lite è seguito uno scontro durante la quale diverse bottiglie sono state lanciate contro la polizia. I motivi all’origine della lite non sono noti. Gli investigatori riferiscono che tutto è iniziato dopo un discussione e che un giovane di 35 anni è rimasto ferito a morte. Una folla di almeno 800 persone si è radunata per la strada in occasione del festival richiamata da sollecitazioni via i social media, ma si è rifiutata di cooperare con la polizia che poi è stata costretta a far arrivare colleghi da altre cittadine come rinforzo.