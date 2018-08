(ANSA) – ROMA, 27 AGO – Il premier britannico Theresa May inizierà oggi un viaggio di tre giorni nell’Africa sub-sahariana nel tentativo di “rinnovare” una storica partnership con il continente e creare nuovi legami commerciali per la Gran Bretagna dopo la Brexit. Lo riferiscono i media britannici. Il primo ministro ha detto che la visita in Kenya, la prima di un leader britannico dagli anni Ottanta, rappresenta una “opportunità unica” per promuovere nuove partnership con le nazioni del Commonwealth e alcune delle economie in più rapida crescita del mondo. May si recherà anche in Sudafrica e in Nigeria, dove sarà accompagnata da imprenditori britannici, il ministro del Commercio, George Hollingbery e Harriett Baldwin, il ministro per l’Africa. L’ultima visita di un premier britannico nell’Africa sub-sahariana fu quella di David Cameron che prese parte ai funerali di Nelson Mandela, in Sudafrica, nel dicembre del 2013.