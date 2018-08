CARACAS – Pensione e benzina solo con il “Carnet de la Patria”? Pare proprio di si. Lo ha annunciato il presidente della Repubblica, Nicolás Maduro, nel corso della seconda “Plenaria del VI Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela”.

Il capo dello Stato ha affermato che le pensioni saranno pagate “permanentemente” attraverso la “billetera digital” che implica avere la “Tessera della Patria” (tessera attraverso la quale il governo assegna sussidi e raziona gli alimenti attraverso la “bolsa Cap”).

D’altro canto, sempre secondo quanto annunciato dal capo dello Stato, al “nuovo sistema di vendita della benzina”, in una prima tappa, avrà accesso solo chi presenterà la Tessera (non è chiaro se il presidente Maduro si riferiva solo alla benzina sussidiata dallo Stato). Dopo, ha aggiunto, sarà applicato un “nuovo sistema negli Stati di Frontiera, con la Colombia”. In questi la benzina non sussidiata sarà venduta a un prezzo anche maggiore a quello “internazionale”.

– Così – ha affermato il presidente Maduro – nessuno più potrà rubare la nostra benzina. Così si porrà punto finale al contrabbando di benzina.

Durante il periodo di prova, ha ancora detto il capo dello Stato, saranno addestrati circa 8 mila giovani del “Plan Chamba Juvenil” affinché si realizzino i controlli relativi.