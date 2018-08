(ANSA) – ROMA, 27 AGO – Il presidente Donald Trump decise di non incontrare il senatore John McCain malato nel corso di una visita in West Virgina. Lo riferisce il Wall Street Journal citando “fonti informate”. La scorsa estate, scrive il Wsj, mentre Trump si recava in West Virginia per un comizio davanti ai Boy Scout, i consiglieri gli suggerirono di fare tappa in Arizona per incontrare McCain, al quale era appena stato diagnosticato il tumore al cervello. Trump disse no, spiegando che con McCain “non si erano mai piaciuti reciprocamente” e che se fosse andato a trovarlo sarebbe apparso “finto e ipocrita”.