(ANSA) – PARIGI, 27 AGO – Il presidente francese Emmanuel Macron ha ribadito oggi la sua determinazione a portare avanti l’accordo concluso a maggio a Parigi fra le diverse parti in causa in Libia che prevede in particolare l’organizzazione di elezioni a dicembre. “Credo molto profondamente al ripristino della sovranità libica – ha detto Macron davanti agli ambasciatori di Francia – in questo paese diventato teatro di tutti gli interessi esterni, il nostro ruolo è far avanzare l’accordo di Parigi”.