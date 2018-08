(ANSA) – FIUMICINO, 27 AGO – Con il rientro progressivo dalle ferie di residenti e pendolari, aumentano i disagi e i tempi di percorrenza, legati alla chiusura, dal 20 agosto scorso, del ponte della Scafa, per chi deve raggiungere Fiumicino-Isola Sacra da Ostia e dal suo entroterra, e viceversa. In media stamani sono segnalati tempi di tragitto, in auto, dai 50 minuti fino ad un’ora e venti, con rallentamenti riscontrati sul Gra e per l’immissione sulla Roma-Fiumicino. Dopo il sopralluogo di sabato scorso con il Genio Pionieri, tecnici, Regione, Astral ed amministrazioni di Fiumicino e X Municipio di Roma, si confida che presto arrivino i primi dati tecnici, per verificare, anche in base alle risultanze tecniche ed ai costi da affrontare eventualmente, se sarà percorsa l’ipotesi di realizzare un ponte militare Bailey, per contenere i disagi legati alla riapertura del ponte, entro il 29 agosto, a senso unico alternato. Il comune di Fiumicino si dice pronto ad organizzare battelli che facciano spola da una sponda all’altra del Tevere.