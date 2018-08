(ANSA) – ALGHERO, 27 AGO – L’Italia capitale europea del Beach Soccer: sulla sabbia di Alghero, dal 6 al 9 settembre, in palio il titolo continentale della disciplina ed i pass per i prossimi Giochi Europei di Minsk, in Bielorussia. In gara gli azzurri di Del Duca, che dovranno guardarsi da concorrenti agguerrite, con un tasso tecnico cresciuto notevolmente anche in paesi con minore tradizione. Venerdì 7 settembre, inoltre, verranno celebrati i 15 anni di attività del beach soccer targato Figc – Lega Nazionale Dilettanti in una serata di Gala ricca di ospiti. La storia della disciplina sul territorio nazionale, con riconoscimenti per atleti e dirigenti italiani ed internazionali di grande esperienza e competenza, verrà rivissuta nella prima edizione del “Beach Soccer Awards”. La kermesse, organizzata da LND, Comitato Regionale Sardegna, Fondazione Alghero, con i partner Regione Sardegna, Aon, Radio Kiss Kiss, unirà sport, spettacolo, cultura col patrocinio di Ussi e Aips Europe. Per Alghero sarà una quattro giorni di grande spettacolo dal gran Gala al rettangolo di sabbia con la fase finale della EBSL, manifestazione promossa dalla Beach Soccer Worldwide organismo che sovrintende, in sinergia con la Fifa, l’organizzazione delle competizioni internazionali. A distanza di un anno, quindi, dopo la fase finale del campionato europeo disputato lo scorso settembre a Terracina, torna in Italia la Superfinal & Promotion Final dell’Euro Beach Soccer League 2018 che sul lungomare di Alghero, nell’arena del Lido San Giovanni, assegnerà il titolo continentale per nazioni e i sei tagliandi per le Olimpiadi Europee del 2019 a Minsk. (ANSA).