CARACAS – La Federación Vasca Fútbol ha annunciato che il prossimo 12 ottobre sul campo Mendizorroza ci sarà l’amichevole tra Euskal Selekzioa e la nazionale venezuelana. Il fischio d’inizio é previsto per le 20.45 (ora spagnola, 15.45 in Venezuela).

Fino a pochi anni fa, la Euskal Selekzioa giocava questo tipo di amichevole nel periodo natalizio, ma ultimamente non attirava tanto pubblico allo stadio. Basta pensare che nel 2016, ha affrontato il Perú nello stadio San Mamés di Blbao e sono andati allo stadio appena 15 mila spettatori. Per questo motivo la Federación Vasca de Fútbol e la Dirección de Deportes del Gobierno Vasco hanno spostato la data nei denominati giorni Fifa.

Questo sarà il terzo confronto ufficiale tra la Vinotinto e l’Euskal Selekzioa. La prima gara si é disputata il 20 giugno 2010 a San Cristóbal, pochi giorni prima dell’inizio della Coppa America che quell’anno era organizzata dal Venezuela.

Nel match disputato nello stadio Pueblo Nuevo ad avere la meglio fu la formazione ospite che vinse per 3-4. Per l’ Euskal Selekzioa lasciatono il segno Etxeberría (doppietta), Aduríz e Gabilondo. Mentre per la vinotinto segnaro i gol Juan Arango (doppietta) e José “Buda” Torrealba.

Queste due nazionali si sfidarono nuovamente il 29 dicembre 2010, ma questa volta fu sul campo dello stadio San Mamés. I padroni di casa s’imposero per 3-1.

Nello stadio dell’Athletic Bilbao i primi a pasarse in vantaggio furono i venezuelani grazie ad un gol di Vizcarrondo al 31esimo. Poi nella ripresa ci fu la rimonta dell’ Euskal Selekzioa con le reti di Gurpegui (55’), Labaka (70’) e Muniain (86’).

Quel giorno sul campo di San Mamés c’era l’italo-venezuelano Giacomo Di Giorgi.

Questa sarà la seconda occasione in cui la selezione vasca giocherà sul campo Mendizorroza. Il precedente risale al 1980, quando sfidó l’Ungheria e fu battuta per 1-5.

Prima della sfida contro l’ Euskal Selekzioa, la vinotinto sfiderà la Colombia (7 settembre Hard Rock Stadium di Miami) e Panama (11 settembre a Città del Panama).

(di Fioravante De Simone)