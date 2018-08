(ANSA) – MATERA, 27 AGO – “Noi siamo contenti di questa soluzione perché perlomeno risponde a criteri umanitari”: lo ha detto il presidente della Cei, cardinal Gualtiero Bassetti, parlando a Matera con i giornalisti della vicenda “Diciotti” a margine della prima giornata della Settimana liturgica. “Per noi – ha aggiunto – è importante perché togliamo questi nostri fratelli da un’emergenza che per loro diventava pericolosa. E per noi diventava anche scandaloso assistere senza fare quello che potevamo fare per aiutarli”.