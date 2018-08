CARACAS – L’Academia Puerto Cabello continua a collezzionare vittime illustri quando gioca tra le mura della Bombonerita. In questo turno di campionato a cadere sotto i colpi della formazione arancioblú é stato lo Zamora battuto per 2-1.

Per i padroni di casa sono andati in gol Emilio Rentería (16’) e Enzo Maidana (62’), per i llaneros ha accorciato le distanze Antonio Romero all’ 80esimo.

La formazione dello stato Carabobo conferma il suo momento mágico con tre gare consecutive senza subire sconfitte. A questo vanno aggiunti i 284 minuti senza subire reti, questa scia é stata interrotta in questo turno di campionato dal gol di Romero all’80esimo.

I llaneros nonostante l’inattesa sconfitta mantengono la vetta della classifica, il Monagas, secondo in classifica, ha pareggiato 1-1 con il Deportivo Lara.

I guerreros de Guarapiche sono passati in vantaggio grazie alla rete di Martín García al 41esimo, il pari dei barquisimetani porta la firma di Juan Falcón (47’).

Sul campo dello stadio Metropolitano di Cabudare la nostra collettività é stata rappresentata da Giacomo Di Giorgi che ha disputato l’intera gara con la maglia del Lara.

Il Deportivo La Guaira ha interrotto una scia negativa, nove gares enza vincere in casa, grazie alla vittoria in rimonta contro il Carabobo.

Granata in vantaggio con John Méndez (46’), rimonta dei padroni di casa con Darwin Gonález al 55esimo (grazie a questa rete vola a cuota 6 ed é in vetta alla classifica dei bomber del Clausura) e Diego Luna (73’). Mentre gli assist vincenti sono stati sfornati da César “maestrico” González.

Sul campo neutro dell’Universida Santa María l’italianità é stata rappresentata da Francisco La Mantía e Vicente Suanno, entrambi hanno giocato l’intero match con la maglia del Deportivo La Guaira.

Vittoria in rimonta anche per il Caracas che supera per 1-2 il Deportivo Anzoátegui a Puerto La Cruz. Gli orientali hanno sbloccato il risultato con Leandro Zacarias (45’). Nella ripresa i rojos del Ávila sono riusciti a ribaltare la situazione con Jesús Arrieta (66’) e Ronaldo Chacón (85’).

Sul campo del José Antonio Anzoátegui c’erano gli italo-venezuelani Rubert Quijada Fasciana (ha disputato l’intera gara con la fascia da capitano), Daniel Saggiomo e Rafael Arace Gargano (entrato al 73esimo al posto di Robert Hernández).

Vince anche il Deportivo Táchira che nello stadio Pueblo Nuevo di San Cristóbal batte per 3-1 l’Estudiantes de Caracas. José Miguel Reyes (6′), Jeizon Ramírez (43′) e Carlos Cermeño (71′) hanno segnato i gol per i gialloneri. Mentre Jesús Quintero (73’) ha segnato il momentáneo pari per gli accademici.

Oggi ci sarà il Monday night tra Portuguesa e Trujillanos, il fischio d’inizio é fissato per 19:00 ad Acarigua.

Hanno completato il quadro della settima giornata: Metropolitanos-Estudiantes de Mérida 0-1, Mineros-Aragua 1-0, Zulia-Atlético Venezuela 3-1,

(di Fioravante De Simone)