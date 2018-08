(ANSA) – ROMA, 27 AGO – Milioni di persone nella Repubblica Democratica del Congo sono schiacciate tra le violenze della guerra in corso tra bande armate e la recrudescenza dell’epidemia di Ebola. Migliaia di civili sono fuggiti dai loro villaggi della provincia Kivu Nord, nel Congo orientale, dopo che i combattimenti tra oltre 100 gruppi armati si sono intensificati terrorizzando la popolazione. E’ l’allarme lanciato dall’Agenzia Onu per i rifugiati. Interi villaggi sono stati dati alle fiamme e gli abitanti brutalizzati a colpi di machete. Inoltre la violenza sessuale sulle donne è all’ordine del giorno, in particolare nei territori al confine con l’Uganda. La popolazione è costretta a fuggire e si stima che siano stati già oltre mezzo milione nel 2018 gli abitanti che hanno abbandonato la propria terra. All’inizio di agosto una delegazione Onu ha visitato la zona trovando villaggi deserti e constatando come le persone fuggite che hanno trovato rifugio a Beni o a Oicha continuano ad essere vittime di brutale violenza.