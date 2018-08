(ANSA) – CARDIFF (GB), 27 AGO – Alinghi, il team capeggiato da Ernesto Bertarelli, ha vinto a Cardiff la 5/a tappa del circuito internazionale Extreme sailing series 2018, che si disputa con i catamarani volanti classe Gc32. Il team svizzero, 2 volte vincitore dell’America’s cup (2003 ad Auckland, 2007 a Valencia), ha così ottenuto la 4/a vittoria (la 3/a consecutiva) del 2018, al termine di una sfida molto equilibrata tecnicamente. Alinghi è rimasto al 2/o posto nella generale fino al penultimo giorno di regate; oggi ha sferrato l’attacco decisivo al leader della classifica provvisoria Sap Extreme sailing e alla fine ha avuto la meglio, conquistando il gradino più alto del podio con 3 punti di vantaggio sui rivali. In terza posizione Oman Air, il team del Sultanato dell’Oman. Nella classifica generale del circuito 2018, Alinghi è primo con 57 punti, seguito proprio da Sap Extreme sailing team con 55 e da Oman Air con 51. La prossima tappa delle Extreme sailing series è in programma a San Diego, in California, dal 18 al 21 ottobre.