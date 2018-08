(ANSA) – UDINE, 27 AGO – Il centrocampista ceco dell’Udinese Antonin Barak ha subito un lieve risentimento al quadricipite della gamba destra. Lo rende noto il club friulano spiegando che, dopo aver effettuato gli esami strumentali del caso, il giocatore ha immediatamente iniziato il protocollo riabilitativo per rientrare al più presto a disposizione del tecnico Julio Velazquez. Il centrocampista aveva accusato il piccolo acciacco nella rifinitura di sabato. L’infortunio che ha invece colpito Andrija Balic al retto femorale della gamba destra è in via di guarigione. Il centrocampista croato è vicino al rientro in gruppo.