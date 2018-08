CARACAS – Este lunes se realizó una protesta por parte de los trabajadores de la fábrica de cauchos Pirelli, que fueron sorprendidos en la mañana tras observar la infraestructura cerrada.

La planta, que es una de las tres grandes fábricas que se encuentra en Venezuela, paralizó al presentar problemas por la falta de materia prima, de acuerdo a algunos trabajadores.

Luis Álvarez, secretario general del sindicato, través de su cuenta Twitter, explicó que el cierre se produjo sin previo aviso a los trabajadores, por lo que estos desconocen el motivo del cierre, bien sea temporal o definitivo de la planta.

La planta que se encuentra en Guacara, estado Carabobo, posee más de 1.000 personas que laboran y que en el transcurso del día de hoy han protestado para exigir una apertura de la instalación.

“No hay ningún acuerdo con la directiva, ni en el ministerio para que la entidad de trabajo cerrara su fábrica y nos preocupa que no vaya abrir sus puertas” dijo el Secretario.

“Pirelli, a pesar de todo, no nos ha dicho que no va a cumplir con el aumento decretado por el Presidente, sí nos dijo que no tenía para pagar el comedor ni el transporte, pero me imagino que no tiene para pagar el salario de los trabajadores“, denunció Álvarez.

El sindicalista, dijo que desde la semana pasada se había agotado la materia prima en existencia, lo que cree que ha llevado a la paralización de las operaciones de la compañía.

Según Álvarez, en junio solo se había fabricado 45.000 cauchos de 600.000 que es la capacidad máxima de la fábrica en los seis meses del año.

Este año, la compañía que tiene sede en Italia, suspendió sus actividades en tres ocasiones, pero esta es la primera vez en el que no se comunica de forma previa la paralización a sus trabajadores.

La empresa hasta el momento no ha ofrecido ningún tipo de comentarios sobre la situación de la planta. Sin embargo funcionarios del gobierno han iniciado un contacto con los directivos para lograr la reapertura de inmediato de la compañía.

