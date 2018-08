CARACAS – Tra oggi e domani la Coppa Venezuela ci regalerà otto gare da non perdere, sfortunatamente per i tifosi nessuna sarà trasmessa in televisione.

Lo Zamora ospiterà sul campo dell’Agustín Tovar il Deportivo Táchira. Nel turno precedente, i llaneros hanno superato con un globale di 3-2 l’ULA Mérida. Mentre la formazione giallonera ha battuto per 2-0 il Real Frontera e ostentano un record di 180 minuti senza subiré reti nella coppa nazionale.

Questo sarà il primo di tre match in meno di 20 giorni tra Zamora e Deportivo Táchira: due saranno valevoli per la Coppa Venezuela e uno per la Primera División.

Se guardiamo i precedenti possiamo renderci conto che questa sfida sarà affascinante, in 34 precedenti il bilancio é di 12 vittorie per gli andini ed 11 per i llaneros. Il numero di pareggi é di 11. Il saldo dei gol é di 35 a 34 in favore del Táchira.

Lo stadio Monumental di Maturín farà da cornice al match Monagas – Deportivo La Guaira. I guarreros de Guarapiche sono approdati agli ottavi dopo aver superato senza problemi il Lala Fútbol Club con un globale di 6-2. Anche la formazione arancione si é qualificato fácilmente per questa fase, il più modesto Atlético Furrial per 4-1.

Se guardiamo i precedenti l’ago della bilancia pende dalla parte del Deportivo La Guaira con 10 vittorie e 4 sconfitte. Il segno “X” ha detto presente in tre occasioni. La scorsa settimana, queste due formazioni si sono affrontati nello stesso scenario e gli arancioni si sono imposti in rimonta per 2-3.

Un’altra gara affascinante sarà il derby lagunare tra JBL Zulia e Zulia. Sono quattro i precedenti tra le formazioni “maracuchas” con due vittorie per lo Zulia e una per il JBL. Nell’altro precedente hanno pareggiato 0-0.

Completeranno il programma degli ottavi di finale della Coppa Venezuela: Caracas – Aragua, Metropolitanos – Atlético Venezuela, Llaneros de Guanare – Estudiantes de Caracas, Mineros – Deportivo Anzoátegui e Yaracuy Fútbol Club – Carabobo.

(di Fioravante De Simone)