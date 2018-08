(ANSA) – TORINO, 27 AGO – Ronaldo ancora a secco di gol in maglia bianconera dopo i primi 180′ del campionato, pensa in positivo. Lo evidenzia in un post serale sui social:” Circòndati di persone che ti spingono, a fare meglio, nessun dramma o negativitá. – è il messaggio sul profilo ufficiale di CR7 sotto una foto di allenamento in cui svetta altissimo sopra i suoi compagni dells Juve -. Solo obiettivi più alti e motivazione più alta. Bei tempi ed energia positiva”.