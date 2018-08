(ANSA) – ROMA, 28 AGO – Andreas Seppi si è qualificato per il secondo turno dell’Us Open, quarto slam della stagione del tennis. L’altoatesino, opposto allo statunitense Sam Querrey, numero 35 del ranking mondiale, ha approfittato del ritiro dell’avversario per problemi fisici quando il punteggio era 6-7, 6-4, 6-2, 2-1 in suo favore.