(ANSA) – WASHINGTON, 28 AGO – Un nuovo scandalo investe la Chiesa americana, dopo quello degli abusi sessuali su un migliaio di bambini in Pennsylvania. La diocesi cattolica di San Jose’, in California, ha acquistato una villa con 5 stanze da 2,3 milioni di dollari nella Silicon Valley per il ritiro del suo vescovo, Patrick J McGrath, 73 anni, nonostante la sua missione di carità al servizio dei poveri. La magione, di circa 306 metri quadrati, vanta tra l’altro una “cucina da chef di grandi dimensioni” e una grande camera da letto di lusso con un bagno in marmo”. L’acquisto stride con le preoccupazioni espresse dal vescovo sull’iniquità abitativa nella California. Nel 2016 McGrath scrisse un articolo a favore di 950 milioni di bond per case abbordabili denunciando che “troppi bambini e famiglie stanno vivendo in auto o sono triplicati con altre famiglie in piccole case perche’ non possono permettersi di affittarne una da soli”. “Non c’e’ alcuna giustificazione morale o sociale per la mancanza di alloggi”, aveva sentenziato.