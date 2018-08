(ANSA) – ROMA, 28 AGO – Terzetto azzurro ai campionati mondiali a squadre. Nel World Amateur Team Championship – Espirito Santo Trophy (29 agosto-1 settembre) Alessia Nobilio, Caterina Don ed Emilie Alba Paltrinieri difenderanno il tricolore in Irlanda. Al Carton House GC, sui due tracciati del Montgomerie Course e dell’O’Meara Course, a Carton Demense, proveranno a firmare l’impresa. Saranno 59 le compagini in campo, che si sfideranno in un torneo sulla distanza delle 72 buche. Dopo il capolavoro del 2016 a Playa del Carmen la Corea proverà a centrare uno storico bis,mentre l’Italia avrà il compito di migliorare il 14/o posto ottenuto in Messico. Tra le grandi favorite al titolo anche Usa, Spagna, Svezia e Francia.