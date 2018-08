(ANSA) – ROMA, 28 AGO – Dopo alcuni giorni di riposo la nazionale italiana femminile di pallavolo tornerà al lavoro giovedì 30 agosto a Milano. Le azzurre si alleneranno al Centro Pavesi sino al 2 settembre e poi il 3 partiranno per Montreux, dove saranno impegnate nello storico torneo svizzero che si concluderà il 9 settembre. Quindici le giocatrici convocate per il collegiale: Lucia Bosetti, Carlotta Cambi, Cristina Chirichella, Anna Danesi, Monica De Gennaro, Paola Egonu, Anastasia Guerra, Marina Lubian, Ofelia Malinov, Sylvia Nwakalor, Serena Ortolani, Beatrice Parrocchiale, Elena Pietrini e Miriam Sylla. La centrale Sarah Fahr, invece, prenderà parte con la nazionale under 19 femminile al Campionato Europeo di categoria (1-9 settembre a Tirana). Da questo gruppo il ct Davide Mazzanti sceglierà le quattordici atlete che parteciperanno al Mondiale in Giappone (29 settembre-21 ottobre).