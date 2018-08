(ANSA) – ROMA, 28 AGO – Il Real Madrid sfoltisce l’elenco dei portieri che, al termine del mercato in entrata, contava ben cinque unità: Navas, Courtois, Lunin, Casilla e Zidane jr. Proprio Lunin, l’ucraino 19enne arrivato nelle scorse settimane alla ‘Casa blanca’, è stato ‘tagliato’, anche se non definitivamente: giocherà sempre nella Liga, ma con addosso la maglia del Leganes. La squadra guidata da Mauricio Pellegrino, infatti, era alla ricerca di un portiere di qualità e adesso sembra averlo trovato, sia pure con la formula del prestito. Niente porta del Real Madrid per il giovane Lunin, dunque, nell’immediato.