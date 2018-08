(ANSA) – BOLZANO, 28 AGO – La Giunta provinciale di Bolzano ha approvato il programma aggiuntivo per gli interventi di manutenzione straordinaria sulle strade statali e provinciali dell’Alto Adige. Si tratta di uno stanziamento ulteriore di circa 10,8 milioni di euro che consentirà di finanziare una serie di lavori in tutte le zone del territorio provinciale: dalla messa in sicurezza di alcuni pendii alla sistemazione di ponti e gallerie, passando per lavori di asfaltatura e la sostituzione di guardrail, come ha spiegato il presidente Arno Kompatscher. I 10,8 milioni di euro stanziati vanno ad integrare le somme già previste dal programma ordinario del 2018 varato lo scorso dicembre, pari a 14 milioni di euro, e dal primo programma integrativo approvato nel mese di marzo (3,5 mln di euro). In totale, dunque, l’investimento per l’anno in corso sarà pari a 28,3 mln di euro: con questi fondi saranno garantiti gli interventi di manutenzione straordinaria sulla rete stradale che può contare su 2.826 km, 1.662 ponti e 206 tunnel.