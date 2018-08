(ANSA) – ROMA, 28 AGO – “C’è una differenza abissale tra chi – legittimamente – ha come obiettivo quello di difendere le sole frontiere nazionali e chi, come l’Italia, è un Paese-frontiera del Continente. Senza la libera circolazione noi e la Spagna diventeremmo il campo profughi d’Europa. Ecco perché è impensabile che si possa risolvere il problema dei migranti confrontandosi con singoli leader anzichè con un approccio multilaterale, affrontando un fenomeno epocale in maniera coordinata con il resto del Continente”. Così Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, in una nota. “Viktor Orban è un esponente del Partito Popolare Europeo, che rappresenta gli interessi del suo popolo, e fa bene Matteo Salvini ad incontrarlo: ci auguriamo – prosegue – che il vicepremier italiano riesca a convincerlo ad approvare una riforma del Trattato di Dublino che obblighi tutti gli Stati europei, compreso il suo, a condividere i nostri sforzi. Sarebbe una vittoria politica importante”.