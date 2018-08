(ANSA) – BERLINO, 28 AGO – “Quello che abbiamo visto non ha posto in uno stato di diritto”. Lo ha detto Angela Merkel, citando i tumulti e l’odio che hanno segnato le manifestazioni dei neonazi, ieri e domenica sera a Chemnitz. Merkel ha difeso l’operato della polizia, “ha fatto quello che ha potuto”, ma ha sottolineato di trovare “positivo e importante” che il ministro dell’Interno abbia promesso rinforzi alla Sassonia, in caso di bisogno. Merkel ha anche espresso cordoglio per il 35enne tedesco ucciso in una rissa domenica sera, “fatto spaventoso”.